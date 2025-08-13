Tennis, tutti i risultati degli Open al Ct Rimini e al Tc Viserba, e dei Quarta al Parckin Cesenatico e a Torre Pedrera

RIMINI. Macina risultati il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini. Conquistano il 4° turno Beniamino Savini, Filippo Di Perna, Federico Baldinini ed Enea Vinetti.

Tabellone finale, 2° turno: Riccardo Muratori (2.8)-Alberto Maria Mami (3.2) 6-4, 6-7, 10-7. 3° turno: Beniamino Savini (2.8)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-3, 3-6, 10-7, Niccolò Ferrari (2.6)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-2, Enea Vinetti (2.7)-Massimiliano Zamagni (3.1) 6-1, 6-3, Mattia Benedetti (2.6)-Luca Padovani (2.8) 6-1, 6-1, Gianmarco Cartocci (2.7)-Federico Strocchi (2.8) 6-1, 6-4, Federico Baldinini (2.6)-Edoardo Federico Manfredi (3.1) 6-0, 6-1, Filippo Di Perna (2.7)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie

VISERBA. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino al 22 agosto.

Dal tabellone di 4° categoria si qualifica Letizia Giovagnoli (Up Tennis), nel tabellone di 3° brillano Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) ed Alida Romagnoli (Tennis Team Senigallia).

Tabellone di 4° categoria turno di qualificazione: Letizia Giovagnoli (4.2, n.1)-Marianna Meroni (4.3, n.2) 6-0, 6-0.

Tabellone di 3°, 1° turno: Ginevra Baldazzi (3.3)-Bianca Cecchini (3.3) 6-4, 6-1, Alida Romagnoli (3.4)-Vittoria Piga (3.3) 6-3, 6-2.

Oggi dalle 19 due match: Maria Vittoria Marinelli-Letizia Giovagnoli ed Alida Romagnoli-Diamante Campana.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

CESENATICO. Da lunedì al 24 agosto il Tc Parckin di Cesenatico ospita il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio maschile di 3° categoria (limitato al 4° gruppo), entrambi giunti alla seconda edizione. Nel maschile sono ben 117 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc. I big sono sicuramente i 4.1 Renzo Faedi, Alessandro Bernardi, Alessandro Terranova, Gianluca Corradini, Giulio Venturi, Giuseppe Falconi, Iacopo Mariani, Stefano Rossi, Innocenzo Varvara, Christian Giacalone, Lorenzo Giovanardi, Davide Fagioli, Gianmaria Sarti, Cristian Barasa e Gianluca Biondi. Si parte con il tabellone Nc, turno di qualificazione: Simone Mazzoni-Leone Godoli 6-1, 3-6, 10-8, Marzio Baravelli-Guido Brusi 6-4, 6-0, Giovanni Cianciaruso-Ettore Barnabè 6-2, 6-1, Niccolò Tedeschi-Nicola Calanca 6-2, 6-4, Enrico Gambi-Giulio Paolantonio 6-2, 6-3. Si qualifica anche Federico Para. 1° turno del secondo tabellone: Robertino Neri (4.6)-Massimo Pistocchi (Nc) 7-5, 6-3, Manuel Tonolli (4.6)-Alberto Manzoni (Nc) 6-1, 6-2, Riccardo Fabbri (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-3, 6-3, Mattia Mazzolini (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-3, 6-2, Ettore Serra (4.5)-Marco Gottardo Mellina (Nc) 6-3, 6-2, Eugenio Alessandro Vicini (Nc)-Alessandro Monti (4.5) 6-1, 6-1, Davide Alessandro Gagliardi (4.5)-Fabio Ruini (Nc) 6-4, 6-3, Lorenzo Bertelli (Nc)-Pier Paolo Torricelli (4.5) 6-1, 6-0, Mauro Giorgi (4.5)-Dante Bevilacqua (Nc) 6-3, 6-0, Dario Ventura (4.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-4.

A seguire la sezione 4.6-4.3 che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.3 Danilo D’Altri, Luca Vitali, Fabio Altadonna, Giulio Macori, Mauro Tedeschi, Federico Manzelli, Lorenzo Pistocchi, Luca Laraia, Domenico Gasperini, Roberto Cerioli, Alessandro Giannini, Simone Calcagnini e Davide Pianini.

Si qualificano anche Federico Para e Marco Gottardo Mellina.

Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Si parte con la sezione Nc, poi il secondo tabellone che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.5 Desiree Ciampa, Francesca Vincenzi e Nataliya Bilan.

Nel doppio maschile al via 20 coppie.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.

TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Bernadetta Soriano (Ct Rimini) è la prima semifinalista, seguita da Valeria Borgato, Alessia Rocchi e Maddalena Galli.

Quarti: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Anita Vernice (4.2) 6-3, 3-6, 11-9, Valeria Borgato (4.1, n.4)-Bianca Lugaresi (4.4) 6-0, 6-1, Alessia Rocchi (4.1, n.6)-Claudia Crescentini (4.1, n.3) 6-4, 6-4, Maddalena Galli (4.1, n.2)-Mirella Karina Correa Moran (4.2) 6-4, 6-3.

La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.