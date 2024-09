Tennis, tutti i risultati degli Open al Cicconetti e al Ct Massa

RIMINI. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti nel calendario italiano. Disco verde sui campi di casa per il maestro Massimiliano Zamagni, brillano anche Edoardo Federico Manfredi (Tc Viserba), Enea Carlotti, allievo della Ravenna Tennis Academy, Luca Butti (Tc Riccione), si qualifica Andrei Matei Ganea (Galimberti Tennis Team).

3° turno tabellone di 3°: Massimiliano Zamagni (3.2)-James Mohamed Aratari (3.3) 6-4, 6-4, Edoardo Federico Manfredi (3.2)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-3, 6-4, Enea Carlotti (3.2)-Francesco Contestabile (3.3) 6-2, 6-4, Luca Butti (3.2)-Luca Lorenzi (3.4) 6-2, 2-6, 10-5. Turno di qualificazione: Andrei Matei Ganea (3.2)-Giacomo Ercolani (3.1, n.2) 6-1, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

MASSA. Scattano oggi le sfide del tabellone finale del 21° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi incrementato a 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale), che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 5 settembre. Quest’anno la manifestazione prende anche il nome di memorial “Oreste Pagani” essendo la prima edizione che si svolge senza il compianto fondatore della Oremplast (azienda massese da tempo partner del club in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale), scomparso nell’ottobre 2023. Una figura importante nel panorama cittadino. che sarà ricordata con uno speciale happening in programma tra le due semifinali, mercoledì 4 settembre.

Dalla sezione dedicata ai giocatori di classifica 2.6-2.8 i sette promossi al tabellone principale sono i giovani del Tennis Villa Carpena Marco Caporali, Rafael Capacci e Jamal Urgese, Nicholas Scala (Davi.s Tennis Team), Tommaso Filippi (Forum Forlì), Alessandro Venuta (Sporting Club Carpi) e Andrea Valli (Polisportiva 2000 Cervia).

Nel torneo che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale (quella 2024 è l’edizione numero 31 del torneo, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportive) i principali pretendenti al successo sono i 2.1 Stefano Baldoni, , vincitore dodici mesi fa in finale sul ravennate Michele Vianello, e il siciliano Alessandro Ingarao, fresco di titolo tricolore in seconda categoria a Cagliari (superando in finale proprio Baldoni), a precedere nel seeding il conterraneo Omar Giacalone (2.2), i 2.3 Leonardo Taddia, Lorenzo Favero, rispettivamente vincitore e finalista di questo torneo nel 2021, e Luca Parenti.

Tabellone 2-6-2.8, 1° turno: Federico Bolognesi (3.4)-Alessandro Orlandini (2.8) 3-6 7-6 (2) 6-3, Tommaso Servadei (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 7-5 4-6 6-0, Romeo Falconi (2.8)-Giulio Malaguti (3.1) 6-3 6-3, Rafael Capacci (2.8, n.7)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-1 6-4.

Turno di qualificazione: Andrea Valli (2.8, n.6)-Lorenzo Galuppi (3.1) 6-3 6-4, Alessadro Venuta (2.8, n.5)-Gianfilippo Falconi (3.3) 6-3 6-0, Marco Caporali (2.8, n.4)-Leonardo Pieracci (3.1) 6-2 6-3, Tommaso Filippi (2.7, n.3)-Romeo Falconi (2.8) 6-2 6-0, Nicholas Scala (2.6, n.2)-Tommaso Servadei (3.1) 1-6 6-2 6-3, Jamal Urgese (2.6, n.1)-Federico Bolognesi (3.4) 6-1 6-0.