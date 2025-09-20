Tennis, tutti i qualificati al Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Andrea Milano, Daniele Mingucci, Thomas Guidi Zoffoli e Pierluigi Giannini.Turno di qualificazione: Andrea Vecchi (4.6)-Roberto Sanzani (4.2, n.1) 2-4 e ritiro, Nicola Amorico (Nc)-Riccardo Omiccioli (4.2, n.3) 6-0, 6-2, Alessandro Ceccarini (4.4)-Jacopo Bozzi (4.2, n.5) 6-3, 6-3, Paolo Baldelli (4.2, n.6)-Elia Mattioli (Nc) 6-3, 6-0, Francesco Lori Costantini (4.4)-Simone Cicognani (4.2, n.7) 7-5, 7-6, Roberto Del Piccolo (4.2, n.10)-Mirko Spagnoli (4.4) 6-0, 6-1, Matteo Della Biancia (Nc)-Giovanni Carboni (4.2, n.2) 6-4, 1-6, 10-3, Federico Fastigi (4.5)-Matteo Bonifazi (4.2, n.4) 6-2, 6-3, Daniel Pellegrini (4.2, n.8)-Stelvio Dolcetti (4.4) 6-2, 6-2, Maurizio Bologna (4.2, n.9)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-2, 6-2, Franco Ubalducci (4.2, n.11)-Francesco Palmieri (4.4) 6-0, 7-5, Enrico Ciotti (4.2, n.12)-Simone Nicolini (4.4) 6-2, 6-2, Samuele Cardinali (4.3)-Angelo Salfo (4.2, n.14) 6-1, 6-3, Nicolò Pari (4.3)-Fabrizio Rossi (4.2, n.18) 6-2, 6-1, Daniele Mingucci (4.3)-Luca Violini (4.2, n.13) 6-3, 7-5, Thomas Guidi Zoffoli (4.2, n.15)-Roberto Pirani (4.3) 4-6, 7-6, 10-8, Pierluigi Giannini (4.2, n.16)-Emilio Frugieri (4.3) 6-0, 6-1, Giorgio Castelli (4.3)-Michele Massari (4.2, n.19) 6-0, 7-5, Sandro Grossi (4.2, n.20)-Claudio Santoni (4.3) 6-4, 6-1, Andrea Milano (4.2, n.21)-Roberto Montori (4.3) 6-0, 6-4.