Tennis, tutti i qualificati ai quarti di Meldola

Si è allineato ai quarti il torneo di 3° organizzato dal Ct Meldola. Ai quarti di finale Samuele Visotti, Alessandro Gaudenzi, Giovanni Pambianco, Isaac Casalboni, Luca Baraghini e Marco Vittori. Ottavi: Alessandro Gaudenzi (3.5)-Mario Borghi (3.4) 6-2, 6-0, Giovanni Pambianco (3.3, n.4)-Simone Di Cino (3.5) 6-2, 6-2, Isaac Casalboni (3.3, n.5)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4) 6-4, 1-4 e ritiro, Luca Baraghini (3.5)-Mattia Battistini (3.3, n.3) 6-4, 4-6, 10-1, Marco Vittori (3.3, n.2)-Luca Prati (3.5) 7-6 (1), 6-0.