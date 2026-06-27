Tennis, tutti i promossi in tabellone all’Ippodromo

Sui campi del Tc Ippodromo di Cesena avanza a suon di risultati la terza edizione del torneo Open maschile “Ida Rubini”. Il tabellone di 3° categoria ha promosso in quello finale diversi giovani romagnoli, come Alessandro Cortesi (Tc Viserba), Francesco Muratori (Tc Riccione), Luca Lorenzi (Ct Cicconetti), Enea Carlotti (Ct Cicconetti), il cattolichino Pietro Tombari (Galimberti Team) e Alessio Argnani (Forum Forlì).
Turno di qualificazione: Lorenzo Ravaglia (3.1, n.5)-Davide Bolzoni (3.2) 7-6, 6-1, Luca Ruggeri (3.2)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.1) 7-5, 6-4, Alessandro Cortesi (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.2) 6-3, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.3)-Alessandro Monti (3.2) 6-4, 6-4, Luca Lorenzi (3.1, n.4)-Gian Marco Lasagni (3.4) 6-3, 7-5, Pietro Corbelli (3.4)-Ernesto Stentella Liberati (3.1, n.6) 6-3, 6-4, Andrea Tinarelli (3.1, n.8)-Renzo Faedi (3.4) 6-0, 6-2, Enea Carlotti (3.1, n.9)-Alessandro Laganà (3.3) 6-0, 6-4, Pietro Tombari (3.1, n.10)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-3, 6-3, Luca Carraro (3.2)-Davide Ruggeri (3.1, n.12) 6-3, 6-1, Alessio Argnani (3.2)-Pietro Rinaldini (3.1, n.13) 7-5, 1-6, 11-9.