Tennis, tutti i promossi in tabellone al Venustas

Macina risultati il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Venusta. Conquistano il tabellone finale Enrico Lugaresi (Up Tennis) ed Edoardo Maria Ciuffoli (Tc Riccione). Turno di qualificazione: Andrea Giuliani (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4, n.14) 6-0, 6-3, Dante Bevilacqua (4.4)-Alessandro Gozzi (4.4, n.16) 6-2, 3-6, 10-8, Elia Mattioli (n.4)-Ettore Barnabè (Nc) 6-1, 6-2, Leonardo Ancarani (Nc)-Noè Dell’Aquila (4.4, n.5) 6-4, 6-2, Manuel Mussoni (4.4, n.6)-Diego Pasquinoni (Nc) 6-0, 6-0, Francesco Viret (4.5)-Pierluigi Pennacchini (4.4, n.8) 7-5, 6-4, Agostino Bertaccini (Nc)-Davide Mazzotti (4.4, n.12) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Enea Venturini (4.5)-Federico Della Rosa (4.4, n.13) 6-3, 5-7, 10-5, Riccardo Silvi (4.4, n.15)-Roberto Arcidiacono (4.4) 1-6, 6-2, 10-8, Paolo Santarini (4.4)-Redeo Biondi (4.4, n.17) 6-2, 6-3, Carlo Conti (Nc)-Francesco Visino (4.4, n.1) 6-1, 6-0, Francesco Verni (Nc)-Mattia Piepoli (4.4, n.3) 6-3, 3-6, 10-7, Alessandro Casali (4.4, n.9)-Paolo Petrone (4.5) 3-6, 6-4, 10-8, Lorenzo Podeschi (4.5)-Vincenzo Scaldarella (4.4, n.10) 6-1, 6-2, Simone Sanchioni (4.5)-Giovanni Venturini (4.4, n.11) 7-6 (5), 5-7, 11-9, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4, n.2)-Mirco Montemaggi (4.6) 6-4, 6-1, Enrico Lugaresi (Nc)-Massimo Bianchini (4.4, n.7) 6-1, 6-2.