Tennis, tutti i promossi al 5° turno al Casalboni

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° memorial “Luciano Piraccini”. Conquistano il quinto turno, tra gli altri, Stefano Forti, Michele Massari, Claudio Marcantoni e Giacomo Francini. Tabellone finale, 4° turno: Luca Mazzarini (4.1, n.12)-Fabio Montebelli (4.3) 6-1, 6-1, Vincenzo Olivieri (4.3)-Adriano Amadio (4.1, n.15) 6-2, 6-3, Piero Giacomo Luigi Greco (4.6)-Gianni Mengozzi (4.2) 3-6, 6-4, 10-7, Stefano Forti (4.3)-Alessandro Giannini (4.1) 6-3, 7-5, Michele Massari (4.3)-Roberto Casadei (4.2) 4-6, 6-3, 10-2, Claudio Marcantoni (4.1)-Gianluca Zammarchi (4.3) 3-6, 7-6, 10-5, Matteo Della Pasqua (4.5)-Stefano Pollini (4.1) 1-0 e ritiro, Daniele Friguglietti (4.1)-Cristian Campidelli (4.2) 6-4, 6-1, Samuele Cardinali (4.1, n.11)-Patricio Friguglietti (4.4) 6-2, 7-5, Andrea Muratori (4.3)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.14) 6-3, 6-1, Mario Nannucci (4.2)-Andrea Donini (4.3) 6-0, 6-3, Federico Boschi (4.3)-Davide Pierini (4.2) 7-6, 6-7, 10-4, Giacomo Francini (4.1)-Carlos Bevilacqua (4.2) 6-0, 7-5.