Tennis, tutti i primi risultati dell’Open al Ct Cesena

CESENA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Cesena per il classico torneo Open maschile, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico” dotato di un montepremi di 1500 euro, che terrà banco fino al 4 febbraio. Si alza il montepremi, si alza la qualità in questo torneo indoor che apre la stagione ad alto livello nel circuito romagnolo. In bella evidenza sui campi di casa Gian Marco Ricci, al 3° turno Leone Spadoni (Ct Zavaglia) ed il nazionale sammarinese Mattia Muraccini.

Risultati, 1° turno: Matteo Culcasi (2.8)-Francesco Mandelli (2.8) 6-4, 6-1, Manuel Schuett (2.8)-Davide Covi (2.8) 6-0, 6-2, Dennis Ciprian Spircu (2.8)-Edoardo Pagnoni (2.8) 6-7, 6-3, 10-5, Paolo Pagliarulo (2.8)-Niccolò Pallotti (2.8) 6-2, 6-4, Gian Marco Ricci (2.8)-Andrea Zanuccoli (2.8) 6-3, 6-3.

2° turno: Gabriele Sgroi (2.8)-Tommaso Melosi (2.8) 6-4, 6-0, Alessandro Degaetano (2.8)-Riccardo Pretolani (2.8) 2-6, 6-0, 10-6, Andrea Troiani (2.7)-Alessandro Pecce (2.8) 6-2, 6-0, Simone Piraccini (2.8)-Daniel Tonucci (2.8) 6-2, 6-2, Antonio Ferraro (2.8)-Dario Zamagna (2.8) 3-0 e ritiro, Jacopo Martinelli (2.7)-Alessandro Marcantoni (2.8) 3-6, 6-1, 10-2, Leone Spadoni (2.8)-Giacomo Ercolani (2.8) 6-3, 6-2, Alessandro Fiocchi (2.7)-Gianmarco Triggiano (2.7) 6-3, 6-1, Valentino Mwanzia Magrone (2.8)-Tommaso Servadei (2.8) 6-2, 6-3, Mattia Muraccini (2.8)-Enea Vinetti (2.8) 2-6, 6-2, 10-4, Davide D’Amora (2.7)-Davide Brunetti (2.8) 6-3, 6-4.

Il giudice arbitro è Andrea Bellelli.