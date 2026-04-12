Tennis, tutte le finali romagnole dello Junior Next Gen / GALLERY

MERANO. Al gran finale sui campi del Tennis Club Merano la seconda tappa stagiona del Circuito Junior Next Gen, tappa di macroarea Nord-Est.

Nell’Under 10 maschile Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) si ferma solo in finale in singolare, dopo aver battuto in semifinale Alvise Zambenedetti per 6-2, 0-6, 10-4. Poi nel match-clou è arrivata la sconfitta per 6-4, 6-3 contro Andrea Nocco (Tc Saliceta). Per Oligeri finale anche in doppio con Edoardo Cornia, i due sono stati sconfitti nel match-clou per 2-6, 6-2, 10-8 da Thomas Mancini (Tc Riccione)-Andrea Nocco. Semifinali: Cornia-Oligeri b. Durin-Bonomo 6-3, 6-3, Mancini-Nocco b. Morganti-Campana 6-4, 6-2. Nel doppio femminile successo della coppia formata dalla romagnola Micol Foggia e da Vittoria Arginelli che in finale ha battuto 6-0, 6-0 il tandem formato da Clara Farcas ed Allegra Lettieri.

Nell’Under 12 femminile si ferma in semifinale Cecilia Rondinelli (Ct Massa Lombarda), battuta 6-2, 4-6, 7-5 da Alessia Widmann (n.1).

Nel doppio successo della coppia Beatrice Benvenuti (Tc Riccione) e Cecilia Rondinelli (Ct Massa) che hanno battuto in semifinale Bacchini-Ziglio (n.2) per 6-2, 6-2 ed in finale Matilde Sacchi-Angela Lucietto (n.1) per 6-3, 7-5. Nell’Under 12 maschile successo di Hugo Lagerlof (Tennix) che ha superato Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione) in semifinale per 6-3, 6-3 ed in finale Adalberto Bergozza (n.4), portacolori della Società Tennis Bassano, per 6-0, 4-6, 6-1.

Nel doppio finale tra Gianmaria Della Rosa-Tommaso Migliorini (n.1) e Filippo Bregoli-Adalberto Bergozza (n.2). Successo di Della Rosa-Migliorini per 6-4, 7-5.

Semifinali: Della Rosa-Migliorini (n.1) b. Soncin-Tanzola (n.4) 6-2, 7-5, Bregoli-Bergozza (n.2) b. Cavassi-Corazza (n.3) 6-4, 6-4.

Passiamo all’Under 14. Nel femminile vince il titolo da protagonista Rachele Franchini (Ct Massa). L’allieva della Ravenna Tennis Academy ha battuto in semifinale Giulia Agostini con un netto 6-0, 6-3 ed in finale Viola Sgarbossa (n.2), portacolori del Ct Arco, per 6-0, 6-3.

Nel doppio finale per la coppia formata da Diamante Campana e Viola Sgarbossa (n.2) che hanno battuto in semifinale Tagliaferri-Widmer (n.3) per 6-1, 6-3. In finale hanno trovato Gaia Serra Zanetti-Juno Chiodelli (n.4) che hanno superato Franchini-Sinisgalli (n.1) per 6-3, 6-4. Nel match-clou successo di Serra Zanetti-Chiodelli per 4-6, 6-4, 10-5.

Nel maschile si ferma in semifinale Matteo Rosti (Ten Sport Center), battuto 7-5, 6-3 da Filippo Borio (n.3).

Quarti: Leonardo Piccoli (n.4)-Pietro Galimberti (n.5) 6-2, 6-7, 10-5, Samuele Capomacchia (n.9)-Alessandro Bacchini (n.1) 6-3, 7-5, Matteo Rosti (n.2)-Cristiano Margotto (n.7) 6-2, 6-2.

Nel doppio successo della coppia composta da Matteo Rosti e Pietro Galimberti (n.2) che in semifinale hanno battuto 6-1, 6-1 Abbruzzese-Bacchini (n.3) ed in finale Borio-Leonardo Piccoli (n.1) per 7-6, 6-2.