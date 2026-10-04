Tennis, Turchi vince le Prequalificazioni Ibi del Tc Viserba

VISERBA. Si è concluso sui campi del Tennis Club Viserba il torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile.

Nel maschile successo di Tommaso Turchi (Ct Cicconetti) che ha battuto in finale Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team) per 6-3, 6-4.

Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Romeo Fabbri (4.2, n.15) 6-2, 6-0, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-3, 0-6, 10-5, Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Alessandro Guzinschi (4.1, n.9) 6-1, 6-0. Semifinali: Turchi-Fabbri 6-2, 6-1, Paladini-Parenti 6-1, 6-2.

Nel torneo di doppio si è imposta la coppia formata da Andrea Parenti e Guido Carlotti che in finale ha battuto il tandem composto da Andrea Milano ed Alberto Amadio (n.2) per 6-4, 6-2. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis con il giudice di gara Antonio Giorgetti, direttore di gara è stato Luca Bartoli.