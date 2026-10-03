Tennis, Turchi-Paladini la finale a Viserba

Siamo alle battute finali sui campi del Tennis Club Viserba nel torneo di pre-qualificazioni di 4° categoria maschile. Nel maschile finale tra Tommaso Turchi (Ct Cicconetti) e Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team) che hanno battuto rispettivamente in semifinale Pietro Fabbri 6-2, 6-1 e Andrea Parenti 6-1, 6-2. Quarti: Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Marco Gianfrini (4.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-6, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Romeo Fabbri (4.2, n.15) 6-2, 6-0, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Maurizio Bologna (4.1, n.4) 6-3, 0-6, 10-5, Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Alessandro Guzinschi (4.1, n.9) 6-1, 6-0.