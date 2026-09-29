Tennis, Turchi nei quarti a Viserba

Avanza al Tc Viserba il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 4 ottobre. Terzo turno: Fabio Montebelli (4.2, n.14)-Francesco Saverio Gerboni (4.4) 6-3, 2-6, 10-5, Romeo Fabbri (4.2, n.15)-Marco Benassi (4.3) 6-4, 7-5, Alessandro Guzinschi (4.1, n.9)-Francesco Viret (4.3) 6-2, 6-2, Samuele Cardinali (4.1, n.13)-Cristian Pucci (4.4) 6-3, 6-3, Pietro Fabbri (4.1, n.5)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-1, 6-0, Enrico Lugaresi (4.1, n.11)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-2, 6-2, Andrea Parenti (4.1, n.10)-Leonardo Giuliani (4.3) 6-2, 6-1, Alberto Amadio (4.1, n.2)-Mauro Nicoletti (4.5) 6-0, 6-1, Jacopo Paladini (4.1, n.6)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 6-0, Marco Fuschillo (4.1, n.7)-Federico Crisafulli (4.3) 6-1, 6-4, Marco Gianfrini (4.1, n.3)-Gianluca Manzi (4.3) 6-2, 6-3, Maurizio Bologna (4.1, n.4)-Danilo Panciocco (4.3) 6-3, 6-0.
Ottavi: Tommaso Turchi (4.1, n.1)-Francesco Palmieri (4.2, n.16) 6-2, 6-2.