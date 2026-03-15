Tennis, Turchi, Lupini, Boschi avanti a Coriano

Partito il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab”. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale che vede le seguenti teste di serie, i 4.1 Loris Pasini, Daniele Mastromattei, Michele Moretti, Lorenzo Cenci, Claudio Sanchioni, Mauro Della Vittoria, Giovanni Casadei, Marco Gianfrini, Adriano Amadio, Tommaso Cremoni e Massimo Vannoni.
Primo turno tabellone Nc: Tommaso Turchi-Marco Alvaro Tordi 7-6, 6-1, Lyubomir Slavchev Hristov-Niccolò Tonelli 1-6, 6-3, 10-8, William Ventrucci-Francesco Zeppi 6-1, 6-0, Nahuel Zanfino-Simone Maggioli 6-1, 6-1, Francesco Lupini-Federico Bianchi 6-0, 6-1, Federico Boschi-Lorenzo Geri 6-3, 6-2.