Tennis, Tudini e Sartori vincono il torneo giovanile di Imola

Da venerdì a domenica il Circolo Tennis Cacciari di Imola ha ospitato l’11esima edizione del Memorial “Iader Noferini”, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, che si è svolto con la formula Rodeo. Sono stati 60 nel complesso i giocatori al via, 40 nel maschile, 20 nel femminile.

Nel maschile si è imposto Nicolò Tudini. Il portacolori del Ct Bologna ha regolato in semifinale Riccardo Granone per 2-4, 4-2, 7-5 ed in finale Giulio Zama (n.5), portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano, per 5-4 (2), 2-4, 7-3. Quest’ultimo in semifinale ha sconfitto Riccardo Paglionico per 5-4 (6), 5-4 (5).

Nel tabellone femminile successo di Martina Sartori. La n.1 del seeding portacolori del Ct Equitazione di Reggio Emilia ha battuto in semifinale Bianca Amadei per 4-2, 4-0 ed in finale la beniamina di casa, Greta Bonaventura (n.2), per 5-3, 4-0. Semifinale: Bonaventura-Adele Taddia 5-3, 4-2.

La giudice di gara è stata Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.