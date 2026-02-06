Tennis, trofeo “Quattrocchi”: Casalboni e Ippodromo a segno nella seconda giornata

RIMINI. Ct Casalboni Santarcangelo e Tc Ippodromo a segno nella seconda giornata del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, il campionato a squadre femminile riservato alle giocatrici con classifica massima 3.1. Nel 6° girone il Tc Ippodromo Cesena ha vinto 3-0 sui campi del Tc Faenza: Giulia Bancale-Caterina Cova 6-0, 6-0, Carolina Bondi-Miriam Samorì 6-1, 6-2, Bancale-Bondi b. Cova-Muccinelli 6-1, 6-2. Il Ct Castenaso ha battuto 2-1 in casa il Tc Viserba: Sara Chierici-Sara Zaccaria 6-0, 6-0, Giulia Nobili-Emily Maggi 7-6 (3), 7-6 (5), Maggi-Barbieri b. Nobili-Mezzetti 6-4, 6-2.

Domenica (dalle 14.30) la terza giornata: Tc Ippodromo Cesena-Tc Viserba e Ct Castenaso-Tc Faenza.

Nell’8° girone vittoria per 2-1 del Ct Casalboni sul Ct Cesena: Camilla Fabbri-Anastasia Lugaresi 6-1, 6-0, Vittoria Andreani-Ginevra Baldazzi 6-4, 7-5, Lombardi-Moroni b. Ceccarelli-D’Altri 4-6, 6-4, 11-9. Domenica: Ct Zavaglia-Ct Casalboni.