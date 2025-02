Tennis, trofeo Quattrocchi: bene Zavaglia, Faenza e Asbi

Giocata la seconda giornata della prima fase a gironi del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, il campionato femminile a squadre. Nel 6° girone vittoria in trasferta del Ct Zavaglia per 2-1 sui campi del Cus Ferrara: Martina Ronconi-Ilinka Cilibic 6-0, 6-2, Diamante Campana-Matilde Ascanelli 6-1, 6-2, Cilibic-Campana b. Ronconi-Ascanelli 6-1, 6-4. A segno anche il Tc Faenza A per 2-1 sui campi del Tc Viserba B: Angie Bentini-Nicole Di Marco 6-2, 3-6, 10-5, Camilla Moroni-Gloria Nucci 6-4, 6-0, Bentini-Samorì b. Molinari-Forcellini 6-2, 6-3. Nel 7° girone successo dell’Asbi Imola che ha battuto 2-1 in casa il Tc Viserba A, mentre il Tc Faenza B ha ceduto in casa 3-0 al Tc Marfisa Ferrara.

Intanto quattro squadre romagnole sono al via nella prima fase a gironi del trofeo “Ivo Mingori” Lady 40 in campo dal 9 febbraio. Nel 4° girone il Ct Cerri A Cattolica che nella prima giornata ospiterà il Tennis Modena. Nel 5° girone impegnate Ct Cacciari Imola, Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cerri B. Nella prima giornata: Club Giardino Carpi-Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cacciari-Ct Cerri B.