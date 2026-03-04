Tennis, trofeo Nonantola: Viserba e Massa ai quarti

Tc Viserba e Ct Massa conquistano i quarti di finale nel trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato regionale indoor riservato ai team che schierano giocatori con classifica massima 3.4. Il Tc Viserba negli ottavi ha battuto in casa 2-0 l’Mmta: Alessandro Mariani-Leonardo Muzzioli 6-3, 6-4, Daniele Mastromattei-Edoardo Lucchi 6-3, 3-6, 11-9. Molto bene anche il Ct Massa che ha vinto 2-0 a Bologna contro la Virtus: Lorenzo Ossani-Michele Mandes 6-4, 6-3, Enrico Folli-Tommaso Bergonzoni 6-2, 6-3. Venerdì (dalle 19) i quarti: Ct Massa-Tc Viserba. Negli altri ottavi: Asbi Imola A-Cere A 0-2.