Tennis, trofeo Mingori: Pol. 2000 Cervia e Cacciari al tabellone finale

La Polisportiva 2000 Cervia con due squadre, la A e la B, e il Ct Cacciari Imola promosse al tabellone finale nel torneo regionale Ladies 40 del trofeo “Ivo Mingori”, il campionato per Veterani. Nella terza e ultima giornata del 5° girone la Polisportiva 2000 Cervia A ha battuto in casa 3-0 il Queen’s Club Cattolica: Isabella Lama-Mirna Macchini 6-0, 6-2, Alice Pignatti-Alessia Frontini 6-3, 6-2, Lama-Pignatti b. Macchini-Prisco 6-0, 6-1. Vittoria per 2-1 del Ct Cacciari sui campi della Polisportiva 2000 Cervia B: Elena Piccolomini-Valentina Benati 2-0 e ritiro, Francesca Rubinato-Daniela Benedettini 6-1, 6-2, Tarini-Benedettini b. Piccolomini-Bellei 6-3, 6-4.

Così domenica (dalle 14.30) nel 1° turno del tabellone regionale: Ct Tricolore A Reggio Emilia-Polisportiva 2000 Cervia B, Polisportiva Cervia A-Club Giardino Carpi e Ct Cacciari Imola-Sporting Club Parma.