Tennis, trofeo della Solidarietà: bene Carpena e Cerri

Giocata la seconda giornata della prima fase regionale a gironi del Torneo della Solidarietà, il torneo a squadre misto per giocatori e giocatrici di 4° categoria. Nel 3° girone il Casale Tc è stato sconfitto 2-1 dal San Pietro Tennis Project.
Nel 6° girone successo del Villa Carpena che ha battuto 3-0 il Maxtennis Time Bologna: Matteo Barbieri-Corrado Benazzi 6-4, 6-3, Russo-Massi b. Claser-Bagnolini 6-3, 6-2, Barbieri-Martelli b. Benazzi-Ranalli 7-5, 6-3. Nell’altro match Ct Casalboni-Ct Castenaso 1-2.
Nel 7° girone a segno Ct Cerri Cattolica e Polisportiva Tennis Vallesavio. Ct Cerri-Suzanne Lenglen 2 Fusignano 2-1: Vittorio Patrignani-Gabriele Lasconi 7-5, 6-1, Cenci-Semprini b. Belletti-Cavessi 7-6, 6-2, Cobianchi-Caroli b. Cerri-Baccilieri Guglielmi 6-3, 6-3. Tc Viserba-Polisportiva Vallesavio 0-3: Mirco Boschi-Filippo Ricciardi 6-0, 6-2, Tombaccini-Biguzzi b. Cieri-Gasponi 6-4, 6-3, Nigi-Guerrini b. Salvoni-Manduchi 7-5, 6-2.