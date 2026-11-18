RIMINI. Ct Zavaglia, Ct Cesenatico, Tc Faenza, Tc Ippodromo, Ct Cesena A e Tennis Villa Carpena B si sono qualificati per gli ottavi del trofeo “Marco Bellenghi”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. Così sabato (dalle 15) negli ottavi: Ct Zavaglia-Ct Cesenatico, Ct Argenta-Tc Faenza, Tc Ippodromo Cesena-Sporting Club Sassuolo e Ct Cesena A-Tennis Villa Carpena B.

Nel 1° girone di qualificazione sono state promosse al tabellone finale Ct Zavaglia e Ct Cesena A. Ct Cesena A-Ct Zavaglia 1-2: Nicolò Maldini-Riccardo Piraccini 6-4, 6-3, Leonardo Satta-Matteo Campana 6-4, 5-7, 10-4, Campana-Degli Angeli b. Nicodim-Trioschi 6-0, 6-2. Nell’altro match Ct Argenta-Tennis Villa Carpena A 2-1, punto dei romagnoli vinto dal doppio Prati-Casadei su Felloni-Finotti per 5-7. 6-2, 10-8. Classifica finale del girone: Ct Zavaglia 9, Ct Cesena A 6, Ct Argenta 3, Tennis Villa Carpena A 0. Nel 4° girone passano Tc Ippodromo, Tc Faenza e Ct Cesenatico. Nell’ultima giornata Tc Faenza-Ct Cesenatico 2-1: Federico Montuschi-Giacomo Manuzzi 6-0, 6-4, Giacomo Forti-Manuel Celli 6-1, 3-6, 10-6, Marchi-Scotto Di Gregorio b. Forti-Manuzzi 1-1 e ritiro. Tc Ippodromo-Ct Cesena B: Filippo Terenzi-Davide Bendandi 6-2, 6-1, Giacomo Balzani-Andrea Caminati 6-1, 6-3, Terenzi-Balzani b. Bellavista-Bendandi 7-6, 6-2. Classifica: Tc Ippodromo Cesena, Tc Faenza 6, Ct Cesenatico, Ct Cesena B. Nel 5° girone passa il Tennis Villa Carpena B che nell’ultima giornata ha battuto in casa 2-1 lo Sport Club Ozzano: Riccardo Paglionico-Riccardo Cenerelli 1-6, 7-6, 10-8, Tommaso Volponi-Mattia Padovan 6-0, 6-1, Lenzi-Cenerelli b. Casadei-Morigi 4-6, 6-2, 10-8. Nell’altro match Ct Rimini-Ct Casalboni 0-3: Tommaso Semprini-Kervens Villa 6-0, 6-2, Lorenzo Bonantini-Nathan Cornacchia 6-0, 6-1, Macini-Tarricone b. Collico-Pelliccioni 6-2, 6-1. Classifica: Tennis Villa Carpena B 9, Sport Club Ozzano 6, Ct Casalboni 3, Ct Rimini 0.