Tennis, trofeo Bellenghi: Ct Rimini in grande evidenza

Giocata la seconda giornata del trofeo regionale “Marco Bellenghi”, la competizione giovanile a squadre riservata al settore maschile. ù

Nel secondo girone il Tc Faenza A ha battuto 3-0 il Ct Correggio a domicilio: Marco Menichetti-Marcello Barbetti 6-0, 6-0, Diego Tarlazzi-Alessandro Barbieri 6-1, 6-0, Catallo-Montefiori b. Barbieri-Barbetti 6-0, 6-0. Sabato dalle 15 la terza ed ultima giornata della prima fase con Tc Faenza A-Club La Meridiana. Nel 3° girone Tc Ippodromo Cesena A-Ct Cicconetti 2-1: Emmanuele Bomba-Luca Battistini 7-6, 6-1, Filippo Urbini-Tommaso Zanzini 7-5, 6-7, 10-0, Battistini-Urbini b. Bomba-Buldrini 6-3, 7-6. Ct Zavaglia A-Tc Viserba A 1-2: Federico Attanasio-Gabriele De Vita 6-4, 6-4, Jacopo Canini-Leonardo Satta 4-6, 6-4, 11-9, De Vita-Satta b. Andruccioli-Attanasio 3-6, 6-0, 10-3. Sabato la terza giornata: Ct Cicconetti-Tc Viserba A, Ct Zavaglia A-Tc Ippodromo A.

Nel 4° girone successo del Ct Cesena per 2-1 in casa nel derby sul Tc Ippodromo B: Filippo Caminati-Filippo Albarello 6-1, 6-0, Flavio Areolite-Simone Detti 7-5, 2-6, 12-10, Fabbri-Camagni b. Patrignani-Conti 6-1, 6-2. Molto bene anche il Tc Viserba B che ha sconfitto in casa 2-1 il Ct Zavaglia B: Leonardo Tana-Lorenzo Orselli 2-6, 6-0, 10-6, Nicolò Maldini-Alessandro Damiani 6-2, 6-3, Tana-Brugioni b. Sparagi-Maldini 2-6, 7-5, 10-7. Sabato: Tc Ippodromo B-Ct Zavaglia B, Tc Viserba B-Ct Cesena. In grande evidenza nel 5° girone il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano che ha vinto 3-0 sui campi del Ct Argenta: Samuel Cavallini-Jacopo Mainardi 4-6, 6-4, 10-3, Alessandro Minguzzi-Diego Felloni 6-3, 6-3, Minguzzi-Vecchi b. Felloni-Mainardi 6-3, 3-6, 10-8. Nell’altro match l’Asbi Imola è stato sconfitto in casa 3-0 dal Cus Ferrara B. Sabato: Suzanne Lenglen 2 Fusignano-Cus Ferrara B e Asbi Imola-Ct Argenta.

Nel 7° girone molto bene il Ct Rimini che ha battuto 3-0 il Ct Cesenatico a domicilio: Alessandro De Pascalis-Giacomo Forti 6-2, 6-1, Pietro Decimo Gradoni-Giacomo Manuzzi 7-5, 6-4, Falconi-De Pascalis b. Forti-Bussolotto 7-5, 2-6, 10-7. La Polisportiva Soglianese ha vinto 2-1 sui campi del Tennis Villa Carpena: Yari Mussoni-Pietro Reggiani 6-3, 6-1, Leone Franchi-Luca Bertozzi 4-6, 6-2, 10-5, Mussoni-Bertozzi b. Reggiani-Rosetti 6-0, 7-5. Sabato: Ct Rimini-Polisportiva Soglianese e Tennis Villa Carpena-Ct Cesenatico. Nel 9° girone bella vittoria del Tc Faenza B per 2-1 in casa sul Ct Bologna: Thomas Mazzanti-Giulio Gallani 4-6, 6-1, 10-7, Edoardo Giuseppe Sabato-Gianmaria Marchi 5-7, 6-4, 10-7, Mazzanti-Merlini b. Gallani-Tudini 6-0, 6-1. Sabato: Ct Casalgrande-Tc Faenza B.