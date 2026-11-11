Tennis, trofeo Bellenghi: Cesena, Zavaglia, Ippodromo e Carpena a segno

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo regionale giovanile “Marco Bellenghi”, riservato al settore maschile.

Nel 1° girone il Ct Cesena A si è imposto 3-0 sui campi del Tennis Villa Carpena A: Riccardo Degli Angeli-Noah Prati 6-4, 6-1, Matteo Campana-Elia Samorè 6-2, 6-1, Campana-Piraccini b. Prati-Orazi 6-3, 6-3. Bella vittoria per 2-1 del Ct Zavaglia sui campi del Centro Tennis Argenta: Nicolò Maldini-Marco Bonora 6-2, 6-3, Leonardo Satta-Francesco Finotti 6-1, 6-0, Monterastelli-Felloni b. Cagnazzo-Ferrazzano 6-1, 6-1. Si torna in campo sabato (dalle 15) con Ct Cesena A-Ct Zavaglia e Ct Argenta-Tennis Villa Carpena A. Nel 4° girone a segno Ct Cesena B e Tc Ippodromo. Ct Cesena B-Tc Faenza 2-1: Stefano Scotto Di Gregorio-Davide Bendandi 6-2, 6-0, Andrea Bellavista-Gianmaria Marchi 6-4, 4-6, 10-6, Caminati-Bellavista b. Scotto Di Gregorio-Montuschi 4-6, 6-4, 10-8. Tc Ippodromo-Ct Cesenatico 3-0: Filippo Terenzi-Giacomo Forti 6-3, 6-1, Giacomo Balzani-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-0, Terenzi-Balzani b. Forti-Manuzzi 6-3, 6-4. Sabato: Tc Faenza-Ct Cesenatico, Tc Ippodromo-Ct Cesena B. Nel 5° girone vince il Tennis Villa Carpena B per 2-1 sui campi del Ct Casalboni: Julian Macini-Lorenzo Aloisi 6-3, 6-3, Alessandro Morigi-Riccardo Tarricone 6-2, 7-6, Paglionico-Benericetti b. Tarricone-Dascalu 6-4, 4-6, 10-8. Ct Rimini-Sport Club Ozzano 0-3. Sabato: Tennis Villa Carpena B-Sport Club Ozzano e Ct Rimini-Ct Casalboni.