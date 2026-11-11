Tennis, trofeo Bellenghi: Cesena, Zavaglia, Ippodromo e Carpena a segno

Tennis
La formazione del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Marco Bellenghi
La formazione del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Marco Bellenghi

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo regionale giovanile “Marco Bellenghi”, riservato al settore maschile.

Nel 1° girone il Ct Cesena A si è imposto 3-0 sui campi del Tennis Villa Carpena A: Riccardo Degli Angeli-Noah Prati 6-4, 6-1, Matteo Campana-Elia Samorè 6-2, 6-1, Campana-Piraccini b. Prati-Orazi 6-3, 6-3. Bella vittoria per 2-1 del Ct Zavaglia sui campi del Centro Tennis Argenta: Nicolò Maldini-Marco Bonora 6-2, 6-3, Leonardo Satta-Francesco Finotti 6-1, 6-0, Monterastelli-Felloni b. Cagnazzo-Ferrazzano 6-1, 6-1. Si torna in campo sabato (dalle 15) con Ct Cesena A-Ct Zavaglia e Ct Argenta-Tennis Villa Carpena A. Nel 4° girone a segno Ct Cesena B e Tc Ippodromo. Ct Cesena B-Tc Faenza 2-1: Stefano Scotto Di Gregorio-Davide Bendandi 6-2, 6-0, Andrea Bellavista-Gianmaria Marchi 6-4, 4-6, 10-6, Caminati-Bellavista b. Scotto Di Gregorio-Montuschi 4-6, 6-4, 10-8. Tc Ippodromo-Ct Cesenatico 3-0: Filippo Terenzi-Giacomo Forti 6-3, 6-1, Giacomo Balzani-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-0, Terenzi-Balzani b. Forti-Manuzzi 6-3, 6-4. Sabato: Tc Faenza-Ct Cesenatico, Tc Ippodromo-Ct Cesena B. Nel 5° girone vince il Tennis Villa Carpena B per 2-1 sui campi del Ct Casalboni: Julian Macini-Lorenzo Aloisi 6-3, 6-3, Alessandro Morigi-Riccardo Tarricone 6-2, 7-6, Paglionico-Benericetti b. Tarricone-Dascalu 6-4, 4-6, 10-8. Ct Rimini-Sport Club Ozzano 0-3. Sabato: Tennis Villa Carpena B-Sport Club Ozzano e Ct Rimini-Ct Casalboni.

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