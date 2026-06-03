Tennis, tris romagnolo in semifinale ai regionali Under 12

Ct Cicconetti, Ten Sport Center e Tc Riccione A in semifinale nel tabellone regionale del campionato Under 12 maschile. Nei quarti il Ct Cicconetti ha battuto 2-1 a domicilio il Tc Saliceta A: Thomas Davies-Mattia Gaggi 6-0, 6-1, Mattia Sena-Gianmarco Abbruzzese 6-2, 6-1, Sena-Gaggi b. Abbruzzese-Davies 6-0, 4-6, 10-5.
Vince il Ten Sport Center per 2-1 sui campi del Villa Carpena A: Tommaso Cavassi-Noah Prati 6-0, 6-4, Giacomo Barbieri-Patrick Balc 6-3, 7-5, Cavassi-Balc b. Barbieri-Prati 6-1, 6-3.
Il Tc Riccione A si è imposto 2-1 in trasferta sul Tc Faenza A: Gianmaria Dellarosa-Stefano Scotto Di Gregorio 6-4, 6-3, Denny Bentini-Gianmarco Diana 6-7, 6-4, 6-2, Della Rosa-Diana b. Scotto Di Gregorio-Bentini 6-1, 6-3.
Così il 21 giugno in semifinale (dalle 14.30): Sporting Club Sassuolo A-Ct Cicconetti e Ten Sport Center-Tc Riccione A.