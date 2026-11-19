Scatta domani il torneo di 4° categoria maschile e femminile al Ct Cacciari con la formula Rodeo. Nel maschile le teste di serie sono i 4.2 Lorenzo Amaduzzi, Pietro Cantini, Francesco Benedetti, Elia Farneti, Christian Di Sabatino, Maurizio Maestri, Lorenzo Nannoni e Riccardo Pivetti. Nel femminile si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie le 4.1 Greta Bonaventura, Sofia Valentini, Martina Sartori, le 4.2 Sofia Scheda e Aurora De Vincenzo.

Al via domani al Ten Sport Center il torneo Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 14 femminile n.1 Margherita Tesselli, n.2 Greta Bighini, n.3 Bianca Amadei. Nell’Under 14 maschile i big sono i 3.1 Riccardo Briganti e Leonardo Cenciarini e i 3.2 Cesare Biondi e Tommaso Cavassi. Nell’Under 16 maschile guidano le fila i 3.1 Riccardo Briganti, Pietro Tombari e Leonardo Cenciarini.

Da domani a domenica il Tc Riccione ospita il Rodeo giovanile di doppio misto. Nell’Under 12 spicca la presenza di coppie di un certo valore tecnico come Beatrice Benvenuti-Mattia Sena, Gianmarco Diana-Rachele Gusella, Enea Corazza-Giulia Natali e Achille Amadio-Sofia Sanchi.