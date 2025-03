Tennis, tricolori Under 14: Suzanne Lenglen 2 B, San Marino, Cesenatico e Villa Carpena B alla seconda fase

RIMINI. Conclusa la prima fase, inizia ora la seconda regionale a gironi nel campionato italiano Under 14 maschile a squadre.

Nel primo girone si qualifica per la seconda fase il Circolo Suzanne Lenglen 2 B di Fusignano che nella terza giornata ha battuto 3-0 in casa il Tre Colli Brisighella: Giulio Zama-Carlo Alberto Visani 6-7, 6-2, 6-0, Aaron Cavallini-Tommaso Spoglianti 7-5, 6-2, Tabanelli-Orfeo b. Visani-Spoglianti 6-1, 6-0. Sempre nell’ultima giornata della prima fase bella vittoria per 2-1 del Casale Tennis Club sul Tc Castelbolognese: Andrea Lupone-Tommaso Zuffi 6-0, 6-1, Alessandro Meluzzi-Alessandro Della Godenza 6-1, 6-2, Iapolucci-Carapia b. Lupone-Della Godenza 6-3, 6-1. Classifica: Suzanne Lenglen 2 B 6, Tre Colli Brisighella 4, Casale Tc 2, Tc Castelbolognese -1.

Nel 2° girone a segno nell’ultima giornata il Suzanne Lenglen 2 C che ha battuto 2-1 a domicilio il Tennis Medicina: Lorenzo Cavessi-Bryan Cavalli 6-2, 6-1, Diego Fanti-Tommaso Ferrini 7-6, 7-6, Lasconi-Cavessi b. Bensaia-Cavalli 6-0, 6-1. Sconfitto 3-0 il Ct Cacciari sui campi della Polisportiva Pontelungo B che passa il turno. Classifica: Polisportiva Pontelungo B 6, Suzanne Lenglen 2 C 4, Tennis Medicina 2, Ct Cacciari -2.

Nel 3° girone avanza il San Marino Tennis Club che ha battuto 3-0 a Cattolica il Ct Cerri nell’ultima giornata: Alberto Lonfernini-Leone Lazzara 6-0, 6-2, Marco Fantini-Lorenzo Del Prete 6-0, 6-2, Rosa-Pedrella Moroni b. Lazzara-Sbrollini 6-1, 6-1. Molto bene anche il Ct Venustas che nell’ultima giornata ha battuto 2-1 in trasferta il Ct Rimini: Mattia Piepoli-Ettore Frigieri 4-6, 6-4, 6-3, Lorenzo Praconi-Pierfrancesco Fesani 6-1, 6-0, Frigieri-Falconi b. Piepoli-Timpanaro 6-4, 6-2. Classifica: San Marino Tennis Club 6, Ct Venustas 4, Ct Rimini 2, Ct Cerri 0.

Nel 5° girone passano Ct Cesenatico e Tennis Villa Carpena B. Nella 3° giornata della prima fase Ct Meldola-Forum Tennis 2-1: Samuel Fiore-Alessandro Farneti 6-3, 6-0, Francesco Di Tante-Leonardo Vallini 6-0, 6-3, Di Tante-Camprini b. Giacomuzzi-Bresciani 6-3, 6-1. Tennis Villa Carpena B-Ct Cesenatico 1-2: Leon Francesco Benericetti-Giacomo Forti 6-2, 7-6, Giacomo Manuzzi-Riccardo Paglionico 6-1, 6-3, Forti-Manuzzi b. Benericetti-Volponi 4-6, 7-6, 10-7. Classifica: Ct Cesenatico, Tennis Villa Carpena B 4, Ct Meldola, Forum 2.

Nel 6° girone l’Asbi Imola B ha chiuso la prima fase con una vittoria per 3-0 sui campi del Country Club. Classifica: Pol.Pontelungo A Bologna 6 (qualificata), Asbi Imola B 4, Sport Club Ozzano 2, Country Club 0.

Sabato (dalle 14.30) scatta la seconda fase regionale a gironi. Nel 2° girone in campo Ct Cesena B (Giacomo Balzani, Andrea Caminati e Davide Bendandi), Tc Riccione B (Alessandro Casanova e Ludovico Zammarchi), Tennis Villa Carpena A (Pietro Reggiani e Leone Franchi) e Suzanne Lenglen 2 B (Giulio Zama, Aaaron Cavallini, Samuele Orfeo e Francesco Tabanelli). Prima giornata: Ct Cesena A-Tennis Villa Carpena A e Tc Riccione B-Suzanne Lenglen 2 B.

Nel 3° girone schierate Ct Cesenatico (Giacomo Forti, Giacomo Manuzzi e Giacomo Bussolotto), Ct Casalboni Santarcangelo (Francesco Paganelli, Francesco Martinini, Julian Macini, Tc Riccione D (Giacomo Terenzi e Cesare Manieri) e Ct Cesena A (Francesco Moretti e Flavio Areolite). Nella prima giornata: Ct Cesenatico-Tc Riccione D e Ct Casalboni Santarcangelo-Ct Cesena A. Nel 4° girone impegnato il Ct Zavaglia (Leonardo Satta, Federico Sparagi, Dante Terzi e Nicolò Maldini) che fa il suo esordio sui campi del Ct Argenta A.

Nel 5° girone il Ct Massa Lombarda (Cesare Biondi e Riccardo Briganti) se la vede sabato in trasferta sui campi del Cus Ferrara A. Nel 6° girone tre formazioni romagnole, il Suzanne Lenglen 2 A (Alessandro Minguzzi, Alessandro Rivola e Riccardo Vecchi), il Tc Faenza B (Thomas Mazzanti, Leone Matteo Geri e Gianmaria Marchi) ed il Ten Sport Center (Matteo Rosti e Lorenzo Kapros). Prima giornata: Suzanne Lenglen 2 A-Pol.Pontelungo B e Tc Faenza A-Ten Sport Center. Nel 9° girone schierate Asbi Imola A (Nicola Papageorgiou e Manuel Morini), Tennis Villa Carpena B (Leon Francesco Benericetti e Tommaso Volponi) e Tc Ippodromo Cesena (Filippo Terenzi, Francesco Camagni, Filippo Albarello ed Andrea Fabbri). Prima giornata: Asbi Imola A-Country Club Castelmaggiore e Tennis Villa Carpena B-Tc Ippodromo Cesena. Infine nel 13° girone scatteranno dai blocchi di partenza Galimberti Tennis Team (Leonardo Romano e Massimo Marcolini), TC Riccione C (Luca Magnoni e Leonardo Cenciarini), San Marino Tennis Club (Alberto Lonfernini, Marco Fantini, Leonardo Pedrella Moroni e Giacomo Rosa) e Polisportiva Soglianese (Yari Mussoni e Luca Bertozzi). Primo turno: Galimberti Tennis Team-Polisportiva Soglianese e Tc Riccione C-San Marino Tennis Club.