Tennis, tricolori Under 14 e Under 15

Sono in corso di svolgimento, fino a domenica i campionati italiani giovanili. Sui campi del Tc Parioli di Roma, dove si svolge il torneo Under 14 maschile, Diego Tarlazzi ha battuto 6-2, 6-2 nei sedicesimi Giuliano Conigliaro. Niente da fare invece per l’altro faentino Marco Menichetti, battuto nel secondo turno da Paolo Carroccio.

Sui campi del Tennis Pineta di Verona, dove è in corso il torneo Under 14 femminile, Emma Lanzoni ha battuto nei sedicesimi Emma Sirigatti 7-5, 7-6. Niente da fare invece per Lucrezia Vanni, che ha perso al primo turno di qualificazione.

Al Centro Tennis Latiano, dove si svolge il torneo Under 15 Femminile, la faentina Angie Bentini è stata eliminata nel primo turno del tabellone principale da Sofia Ferraris