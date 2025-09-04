Tennis, tricolori Under 14 e Under 15

Sono in corso di svolgimento, fino a domenica i campionati italiani giovanili. Sui campi del Tc Parioli di Roma, dove si svolge il torneo Under 14 maschile, Diego Tarlazzi ha battuto 6-2, 6-2 nei sedicesimi Giuliano Conigliaro. Niente da fare invece per l’altro faentino Marco Menichetti, battuto nel secondo turno da Paolo Carroccio.Sui campi del Tennis Pineta di Verona, dove è in corso il torneo Under 14 femminile, Emma Lanzoni ha battuto nei sedicesimi Emma Sirigatti 7-5, 7-6. Niente da fare invece per Lucrezia Vanni, che ha perso al primo turno di qualificazione.Al Centro Tennis Latiano, dove si svolge il torneo Under 15 Femminile, la faentina Angie Bentini è stata eliminata nel primo turno del tabellone principale da Sofia Ferraris