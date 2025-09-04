Tennis, tricolori Under 13

Sui campi del Circolo Colle degli Dei a Velletri sono in pieno svolgimento i campionati italiani Under 13 femminili. Conquista gli ottavi Diamante Campana, portacolori del Ct Zavaglia, a spese di Benedetta Ficagna battuta 6-4, 6-1, Altri risultati: Tjasa Jazbec-Rachele Franchini (n.11) 7-6 (1), 6-2, Margherita Casalegno (n.10)-Ilinka Cilibic 6-2, 6-0.Al Sisport di Torino si giocano i campionati italiani Under 13 maschili. Matteo Rosti (Ten Sport Center) raggiunge il terzo turno battendo Giorgio Lorenzetti 6-4, 6-4. Sconfitto Alessandro Bacchini da Leonardo Piccoli 6-3, 6-2.