Tennis, tricolori Under 11: Mattia Sena campione

Il riminese Mattia Sena si veste di tricolore. Il portacolori del Ct Cicconetti ha vinto infatti il titolo di campione italiano Under 11 sui campi del Tennis Sanremo. Il romagnolo, testa di serie n.2, ha battuto in finale Alessandro Serra Zanetti (n.1), portacolori dello Sporting Club Sassuolo. Si tratta di un gran risultato per il giovanissimo talento riminese seguito in Liguria da coach Federico Bronzetti. In doppio Sena, proprio in coppia con Serra Zanetti, si è fermato in semifinale perdendo contro Bruno-Cardascia 0-6, 7-5, 10-7.

Il torneo femminile è andato in scena al New Country Academy di Bari. Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), testa di serie n.2, si è fermata in semifinale, battuta 6-2, 6-0 da Margherita Banchero (n.3). La stessa Benvenuti, in coppia con Nicole Pieri (le due erano le n.1), ha vinto il titolo di doppio dopo il successo per 6-2, 6-4 su Raimondo-Romano e in finale per 6-4, 6-7 (3), 10-3 su Margherita Banchero-Aria Faccincani.