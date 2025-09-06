Tennis, tricolori: Tarlazzi in finale, Sofia Foggia vince il doppio

La scalata di Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, è arrivata fino alla finale dei campionati italiani Under 14 maschili al Tc Parioli di Roma. Stamattina il romagnolo ha battuto in semifinale Alessandro Fronza 6-4, 6-4. Domani nella finale che assegnerà il titolo italiano Under 14 Tarlazzi affronterà Valentino Grasselli dello Junior Tennis Perugia che ha eliminato 7-5, 6-4 il favorito Edoardo Ghiselli.

Sui campi del Tc Milano “Bonacossa” vanno in scena i campionati italiani Under 12: perde in semifinale Sofia Foggia (n.2) contro Rebecca Carla Francia 7-5, 7-6. La stessa Foggia, in coppia con Carlotta Arginelli ha vinto il titolo di doppio, grazie al successo in finale su Rebecca Carla Francia-Virginia Cereghini 6-4, 6-2.

Vittoria in doppio anche per Diego Gentile (Ten Sport Center) in coppia con Riccardo Sartori: battuto con un doppio 7-5 il tandem composto da Giovanni Parodi-Eros Longhena (n.7).

A Torino si giocano i campionati italiani Under 13 maschili dove Matteo Rosti (Ten Sport Center) si ferma nei quarti battuto 6-4, 6-3 da Emilio Oliaro (n.5).