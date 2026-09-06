Tennis, tricolori: Gentile e Tarlazzi vincono i doppi

Sui campi del Tc Napoli è andato in scena il campionato italiano Under 13 maschile. Grande protagonista Diego Gentile, l’allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center che raggiunge la finale in singolare e doppio. In singolare Gentile ha perso la finale 7-6, 6-0 contro Lorenzo Manuel Burato. In doppio la coppia formata da Gentile e Riccardo Sartori ha vinto il titolo dopo il successo in finale su Salvatore Azzollini-Christian Lamanna 6-0, 6-1.

Il tricolore femminile si è giocato sui campi del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta. Anche qui centra la finale in singolare e doppio la romagnola Sofia Foggia (Club La Meridiana), battuta in singolo da Carlotta Arginelli 6-2, 6-4. Va male anche in doppio: la coppia Foggia-Arginelli ha ceduto a Cereghini-Francia 6-2, 7-5.

Tra le Under 14, Rachele Franchini (in coppia con Ruggeri) si ferma in semifinale in doppio al Tc Mestre: sconfitta per 6-2, 6-1 contro Caressa-Conticello.

Nei campionati italiani Under 15 al Tc Parioli di Roma il lughese Diego Tarlazzi si aggiudica il titolo di doppio. Il romagnolo, in coppia con Giulio Bozzanga, ha battuto in finale Emanuele Pilotto e Valentino Grasselli 6-3, 7-5.