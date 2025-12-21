Tennis, tre romagnoli a Giussano

Due portacolori del Tc Viserba, Jacopo Canini e Jacopo Andruccioli al via nel tabellone intermedio Under 16 maschile del classico “Saranno Famosi”, il torneo giovanile organizzato dal Ct Giussano, il memorial “Giuseppe Ballabio”. Andruccioli è il n.1 del seeding nel tabellone intermedio, mentre Canini parte dal 3° turno. Nel tabellone intermedio Under 16 femminile è impegnata Bianca Cecchini, portacolori del Ct Massa, che peraltro gioca anche il torneo Under 14 dove parte dal tabellone principale.