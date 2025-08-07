Tennis: Travaglini, Bologna, Paltrinieri e Milano al tabellone finale del Terza al Cicconetti

RIMINI. Ancora una raffica di incontri sui campi del Ct Cicconetti per il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 147 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 17 agosto. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Fabio Travaglini, Giulio Paltrinieri, Maurizio Bologna ed Andrea Milano. Sezione 4° categoria, 3° turno: Alessandro Neri (Nc)-Michele Massari (4.2) 6-2, 6-1, Roberto Meco (4.3)-Orazio Fazio (4.4) 6-1, 6-4, Alessandro De Luca (4.2)-Lorenzo Salvoni (4.4) 6-3, 4-6, 10-7, Nicola Manuzzi (4.2)-Diego Bottoni (Nc) 6-2, 6-3. Turno di qualificazione: Marco Storoni (4.1, n.11)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-1, 6-2, Enrico Taddei (4.3)-Emanuel Vannucci (4.1, n.12) 7-6, 1-6, 10-8, Stefan Buca (4.4)-Massimiliano Perotti (4.1, n.14) 6-7, 6-3, 10-5, Pietro Matteini (4.1, n.15)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-0, Mauro Tedeschi (4.3)-Umberto Uguccioni (4.1, n.16) 6-3, 6-7, 10-2, Thomas Gabellini (4.2)-Giacomo Simonazzi (4.1, n.17) 6-1, 6-2, Paolo Briolini (4.1, n.18)-Samuele Cardinali (4.3) 6-2, 6-2, Adriano Amadio (4.1)-Thomas Roccati (4.3) 6-0, 6-0, Fabio Travaglini (4.1, n.5)-Sandro Grossi (4.2) 7-5, 6-3, Giulio Paltrinieri (4.5)-Marco Filippi (4.1, n.6) 6-3, 7-6, Maurizio Bologna (4.2)-Gianmarco Palumbo (4.1, n.7) 7-6, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.8)-Alessandro Nanni (4.4) 7-5, 3-1 e ritiro, Andrea Milano (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.10) 7-5, 0-6, 10-8, Alfredo Fuschillo (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.13) 4-6, 6-1, 10-5. Si qualifica anche Alessio Simoncelli (4.1, n.9).