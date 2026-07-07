Tennis, Tozzola, Petrella e Vitale nei quarti al Cacciari

E’ in pieno svolgimento sui campi del Ct Cacciari il torneo di 4° categoria, il 1° trofeo “Inco Computer”. Quarti per Enrico Maria Tozzoli, Nicholas Simone, Davide Petrella e Pietro Vitale. Ottavi: Valeriano Fabbri (4.5)-Enrico Femia (4.3, n.4) 7-5, 1-6, 10-8, Lorenzo Nannoni (4.3, n.5)-Stefano Senin (4.4) 3-6, 6-4, 10-7, Andrea Casetti (4.5)-Davide Dall’Olio (4.3, n.3) 6-4, 6-2, Dario Sasdelli (4.4, n.7)-Enrico Borghi (4.4, n.10) 6-1, 6-3, Enrico Maria Tozzoli (4.3, n.1)-Filippo Maria Mameli (4.4) 7-5, 6-4, Nicholas Simone (4.4, n.9)-Marco Bistarelli (4.5) 6-7 (5), 6-0, 10-8, Davide Petrella (4.3, n.2)-Michele Lamponi (4.4) 5-2 e ritiro. Quarti anche per Pietro Vitale (4.4).