Tennis, Torrisi Over doc a Riccione / GALLERY

Gran finale al Tennis Club Riccione per il torneo Over 45, 55 e il Lady 40 femminile. Nel torneo Over 45 finale tra Francesco Pratelli (Coopesaro Tennis) e Stefano Torrisi (Ct Cervia) che si è imposto 6-1, 6-2. Semifinali: Torrisi-Compagnoni 6-1, 6-0, Pratelli-Montinari 6-1, 6-1.

Nel torneo Over 55 successo del 3.2 Paolo Passerini (n.1). Il portacolori della Polisportiva Pontelungo Bologna ha battuto in semifinale il 3.3 riminese Leonardo Bertozzi (n.4) 4-6, 1-0 e ritiro e in finale il riminese Pietro Montemaggi (Tc Viserba) 6-4, 6-7, 6-4.

Nel tabellone femminile finale tra Daniela Morigi (Pol.2000 Cervia) e Laura Manizza (Tennis Team Senigallia) che ha vinto 6-1, 6-2. Semifinali: Daniela Morigi (3.4)-Margarita Rosario Dominguez (3.3, n.1) 6-7, 7-5, 11-9, Laura Manizza (3.3, n.2)-Giuliana Brunetti 6-1, 6-1.