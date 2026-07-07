Tennis, Torreggiani in finale al Paradiso

Macina risultati sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo Veterani, tappa del Circuito Regionale. Over 45, turno di qualificazione: Daniele Mastromattei (4.1, n.1)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-0, 6-0, Paolo Casale (4.1, n.3)-Paolo Poli (4.2) 6-0, 6-0, Cristian Barasa (4.2)-Thomas Zagnoli (4.1, n.2) 6-2, 6-4.
Over 55 turno di qualificazione: Pierangelo Taroni (4.1, n.1)-Alberto Ioli (Nc) 6-1, 6-0, Claudio Fantini (4.1, n.2)-Alberto Zattini (4.2) 4-3 e ritiro, Fabrizio Pucci (4.3)-Attilio Costa (4.1, n.3) 7-5, 3-6, 10-5.
Over 65 terzo turno: Paolo Sabatini (4.4)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 6-4, 6-4. Ottavi: Gianni Davoli (4.2)-Marino Masi (4.1) 6-4, 7-6 (5).
Over 70, quarti: Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Renzo Tasinato (4.5) 6-0, 6-2, Fabriano Fogliani (4.3)-Roberto Gallerani (4.3) 6-1, 6-2. Semifinale: Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 7-5, 6-2.
Ladies 40, terzo turno: Valentina Benati (4.2)-Benedetta Gasparini (4.4) 6-4, 6-2, Silvia Giardini (4.3)-Priscilla Rossi (4.2) 6-4, 6-1, Alice Pignatti (4.4)-Luana Lanfranchi (4.2) 7-6 (4), 2-6, 10-4.