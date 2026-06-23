Tennis, Torreggiani, Biasini, Moretti avanti al Venustas

Avanza sui campi del Ct Venustas il classico torneo Under 12-14-16, maschile e femminile. Under 12 femminile, secondo turno: Iole Calcagno-Anna Boschi 6-2, 6-0, Belthshaica Villa-Adele De Sio 6-1, 6-0, Lina Mazzarini-Caterina Canepa 6-2, 6-2. Under 12 maschile, terzo turno sezione intermedia: Fabio Medri-Giovanni Genghini 4-3 e ritiro, Leonardo Giovanardi-Jacopo Mengozzi 6-4, 5-7, 10-8.
Under 14 maschile, terzo turno del primo tabellone: Gianluca Collico-Giacomo Ferruzzi 6-3, 6-1, Andrea Bellavista-Edoardo Casadei 6-0, 6-1. Quarto turno: Alessandro Venturini-Pietro Rovinelli 6-2, 6-1, Diego Barchi-Nicolò Orazi 6-2, 6-0, Alessandro Pericoli (n.5)-Alessandro Marzocchi 6-3, 6-2, Andrea Caminati-Diego Casadei 6-4, 6-2, Gianmaria Marchi (n.6)-Riccardo Paglionico 6-3, 6-1, Lorenzo Mattioli-Marco Pirini 6-2, 6-2.
Under 16 maschile, quarto turno: Ettore Torreggiani-Tommaso Patrignani 7-5, 3-6, 11-9, Alberto Biasini-Simone Cantagalli 6-0, 6-0, Francesco Moretti-Elia Mattioli 6-2, 6-4.