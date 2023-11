Tennis, torneo giovanile di Russi: ecco i verdetti - Gallery

Con i successi di Dante Terzi e Jana Savolt si è concluso il torneo Under 12 maschile e femminile svoltosi con la formula Rodeo week-end sabato 11 e domenica 12 novembre al Russi Sporting Club. Nel complesso si sono dati appuntamento sui campi di Largo Bersaglieri 36 fra ragazzi e ragazze (il massimo di iscritti ammesso dal programma regolamento) per la competizione diretta dal giudice arbitro Paride Gordini.

Nel maschile il portacolori del Ct Zavaglia Ravenna (classifica 4.1) ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito: Terzi ha sconfitto 4-1, 4-0 nei quarti Lorenzo Kapros (Ten Sport Pinarella), in semifinale ha superato per 4-1, 4-2 il modenese Samuele Michelini (Sporting Club Sassuolo) per poi completare il suo percorso netto imponendosi per 5-4, 4-0 su Vincenzo Coppi (Country Club Bologna), seconda testa di serie, approdato alla finale regolando 4-2, 4-0 Samuele Golinelli (Tennis Campanella Imola), rivelazione del torneo (partito dal tabellone Nc) e capace di eliminare nei quarti per 4-2, 4-1 Riccardo Piraccini (Ct Gambettola), n.3 del seeding.

Discorso analogo nella gara femminile, con affermazione di Jana Savolt, n.1 del tabellone: la 4.1 tesserata per il Circolo Tennis Massa Lombarda, allieva della Ravenna Tennis Academy, in semifinale ha prevalso per 5-4, 4-2 su Sofia Muccinelli (Tc Faenza) e nel match clou ha piegato per 4-0, 5-3 Mariachiara D’Accampo (Ct Zavaglia Ravenna), che nel turno precedente ha sgambettato in rimonta, con il punteggio di 2-4, 4-2, 7-3 Eileen Magnani (Ct Massa Lombarda), seconda testa di serie.

Ad effettuare le premiazioni, insieme a Marco Foschini, dirigente del Russi Sporting Club, e al giudice arbitro Paride Gordini, è intervenuto Gianfranco Zanotti, sponsor del circolo. La stagione organizzativa del Russi Sporting Club prosegue praticamente senza soluzione di continuità: da venerdì 17 a domenica 19 novembre è in calendario un torneo Rodeo weekend di terza categoria maschile. Ad impreziosire questo appuntamento agonistico si aggiunge un altro evento di rilievo per la città nel pomeriggio di sabato 18 novembre, realizzato in collaborazione con lo Sci Club Scarpantibus Russi: alle 14.30 è infatti in programma la cerimonia di intitolazione a Nicola Turchetti del campo da padel del Russi Sporting Club, alla presenza del vice sindaco Grazia Bagnoli in rappresentanza dell’amministrazione comunale. L’evento proseguirà con l’apertura dello stand con piadina e punto ristoro-bar del circolo.

Poi dall’1 al 3 dicembre sarà la volta di un torneo Rodeo weekend di terza categoria femminile, quindi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre spazio di nuovo ai giovani con un torneo Rodeo weekend per la categoria Under 14 maschile e femminile.