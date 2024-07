Tennis, torneo giovanile di Riccione: tutti i verdetti - Gallery

Si è concluso sui campi del Tennis Club Riccione un grande appuntamento con il circuito giovanile. Protagonista la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” che ha visto in campo alcuni tra i migliori talenti locali.

Nell’Under 10 maschile in finale Pietro Allegra (Ct Cesena) ha battuto 6-3, 6-4 Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione).

Semifinali: Pietro Allegra-Tommaso Scungio 6-1 e ritiro, Nicolò Pazzaglini-Achille Amadio 6-4, 6-3.

Nell’Under 10 femminile vittoria di Micol Foggia. La portacolori del Club La Meridiana ha battuto in finale Sofia Sanchi (Tc Riccione) per 6-2, 6-4.

Quarti: Micol Foggia-Victoria Vivi 3-6, 6-2, 10-5, Rachele Gusella-Bianca Maria Montalbini 6-1, 6-2, Margherita Jolie Casadei-Stella Marcaccini 4-6, 6-2, 10-5. Semifinali: Foggia-Gusella 6-1, 6-0. Sanchi in finale per il forfait della sua avversaria.

Nell’Under 12 femminile in finale Ioana Bala ha vinto il derby del Tc Riccione su Virginia Arduini per 6-3, 6-4 e si è aggiudicata il titolo.

Semifinali: Bala (n.1)-Alida Romagnoli 6-3, 6-3, Arduini (n.2)-Anita Amadio 6-1, 6-3.

Nell’Under 12 maschile successo di Marco Rocca (Galimberti Tennis Team) che ha battuto in semifinale Alessandro Bacchini (n.1) per 6-4, 6-4 ed in finale Riccardo Arcangeli, altro giocatore della Galimberti Tennis Team, per 6-0, 6-0. Semifinale: Riccardo Arcangeli-Leonardo Satta (n.2) 4-6, 7-6, 10-4.

Nell’Under 14 femminile successo sammarinese grazie a Serena Pellandra. La portacolori del San Marino Tennis Club (n.2) ha messo in fila Angie Bentini (n.3) per 6-3, 6-1 ed in finale Gioia Angeli (n.1), portacolori del Tc Riccione, per 6-4, 6-2. Semifinale: Gioia Angeli-Alice Soprani 6-2, 6-3.

Nell’Under 14 maschile vittoria casalinga con Pietro Tombari (n.1) che ha battuto in semifinale Michele Tonti per 6-1, 6-0 ed in finale Mattia Pettenati (n.2), portacolori del Pro Parma, per 6-4, 4-6, 10-6. Semifinale: Pettenati-Federico Bacchini 6-1, 6-3.

Nell’Under 16 maschile altra vittoria targata Tc Riccione con Luca Butti (N.1) che ha regolato in semifinale Andrea Fiocchi per 6-7, 7-5, 10-8 ed in finale nel derby Francesco Muratori per 2-6, 6-2, 10-6. Semifinale: Muratori-Julian Manduchi 7-5, 7-5.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini.