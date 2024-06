Tennis, torneo giovanile Ct Massa Lombarda: tutti i vincitori - Gallery

Settantasei racchette in erba si sono date appuntamento sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda per il trofeo “Fiordiprimi”, tradizionale rassegna giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa di categoria A del circuito regionale, con in gara numerosi ragazzi del vivaio locale e dei club romagnoli.

Partendo dai più giovani, l’Under 10 maschile ha visto il successo di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center Pinarella), che ha sconfitto in semifinale per 6-3. 6-1 Stefano Scotto di Gregorio (Tc Faenza) e nel match clou si è imposto 7-5, 6-2 su Alessandro Pinto (Tennis Villa Carpena), qualificatosi per la finale piegando 6-4, 4-6, 10-6 Patrick Balc (Tennix Training Team).

Nella corrispondente competizione femminile vittoria di Lucia Tarlazzi (Tc Faenza), che ha regolato per 6-3, 6-2 in semifinale Giulia Oddone (Centro Tennis Persiceto) e poi ha completato il suo percorso netto prevalendo per 7-5, 7-6 (1) su Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo), che nel turno precedente si era aggiudicata per 6-3, 6-4 il “derby” con la compagna di colori Alessia Sofia Badea.

Nessuna sorpresa nel tabellone Under 12 maschile, dove Lorenzo Orselli ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito: in semifinale il 3.5 del Ct Zavaglia Ravenna ha superato 6-3, 6-1 Tommaso Monti (Tc Faenza) e nell’atto conclusivo ha regolato 6-4, 6-3 Alessandro Teodorani, giovane portacolori del club organizzatore, a cui il giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Nicola Gualanduzzi) aveva assegnato la seconda testa di serie. Teodorani si era qualificato per la finale spuntandola in rimonta, con il punteggio di 2-6, 7-5, 11-9, sul compagno di squadra Elia Naldi.

Nell’Under 12 femminile Caterina Cova (Tc Faenza), n.1 del seeding, ha battuto 6-3 6-0 in semifinale la compagna di colori, Nema Dione e nella sfida per il trofeo ha avuto la meglio per 3-6, 6-2, 10-5 su Giulia Scheda (Ct Cacciari), che a sua volta aveva eliminato per 6-1, 6-2 Sofia Valentini (Ct Bologna), seconda testa di serie.

Un giovane atleta del vivaio faentino ha fatto centro anche tra gli Under 14. Si tratta di Ian Catallo, seconda forza del torneo, che in semifinale ha sconfitto 6-2, 6-4 Nicola Papageorgiou (Asbi Imola) e in finale ha saputo rimontare, prevalendo per 4-6, 6-2, 10-6, Samuel Cavallini, approdato all’ultimo atto per il forfait di Aaron Banzi (Cus Ferrara), che nei quarti aveva estromesso a sorpresa il “padrone di casa” Cesare Biondi, n.1 del seeding.

Nel femminile affermazione di Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta), che in semifinale ha sgambettato per 6-4, 6-2 Miriam Samorì (Tc Faenza), n.2 del tabellone, e si è ripetuta poi nel match-clou superando 6-3, 6-0 Lucrezia Vanni, prima testa di serie, che nell’altra semifinale aveva stoppato per 6-1, 6-2 Eileen Magnani (Circolo Tennis Massa Lombarda). Le premiazioni sono state effettuate dal dirigente Fulvio Campomori, che a nome del Consiglio ha espresso “soddisfazione per essere riusciti a disputare tutte le gare in programma”.

Campo estivo

L’attività giovanile (dai 3 ai 14 anni) nelle strutture di via Fornace di Sopra prosegue ora con il campo estivo di tennis e padel denominato “Sport Games 2024” nel giardino e negli spazi del Circolo Tennis. Un vero e proprio centro ricreativo estivo, al via il 10 giugno e in programma fino al 13 settembre (con pausa di due settimane dal 12 agosto): dal lunedì al venerdì (dalle 7.30 alle 17.30) attività sportiva all’aria aperta, giochi e animazione, con qualsiasi condizione climatica grazie alle strutture coperte di cui dispone il circolo, per far vivere e trascorrere un’esperienza unica e divertente a tutti i ragazzi, costantemente seguiti da uno staff composto da istruttori qualificati sotto la supervisione di Matteo Versari, maestro nazionale Fit. Sono previste quote settimanali o anche giornaliere. Inoltre il centro estivo ha aderito al “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e rivolto ai bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni, che prevede un contributo alle famiglie per i partecipanti al centro estivo in modo da abbattere le rette.

Sarà un’estate all’insegna del divertimento: i ragazzi si cimenteranno in varie attività, dal tennis al padel, dal pickleball al ping pong, senza dimenticare l’entusiasmante visita settimanale al parco AcquaJoss. Tra un’attività sportiva e l’altra verrà offerta a tutti una merenda, oltre alla possibilità – per chi lo desidera – di pranzare al circolo.

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Circolo Tennis Massa Lombarda (via Fornace di Sopra 1/A): tel. 0545 83599 o 3534597376.