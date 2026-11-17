RIMINI. Giocata la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi del Torneo della Solidarietà, il trofeo “Michela Poggi” riservato ai 4° categoria.

Nel 3° girone Ct Castiglione dei Pepoli A-Casale Tennis 3-0. Nel 6° girone si qualifica il Tennis Villa Carpena che nella terza giornata è stato sconfitto 2-1 sui campi del Ct Casalboni Santarcangelo: Matteo De Angeli-Tommaso Volponi 6-2, 6-2, Gramellini-Scardovi b. Croatti-Montanari 5-7, 7-6, 10-8, Galassi-Dellapasqua b. Casadei-Volponi 6-0, 6-3. Nel 7° girone successi e qualificazione per Ct Cerri e Polisportiva Tennis Vallesavio. Suzanne Lenglen 2 Fusignano-Polisportiva Tennis Vallesavio 0-3: Matteo Nigi-Gabriele Lasconi 6-0, 6-1, Tombaccini-Biguzzi b. Caroli-Cobianchi 6-2, 5-7, 11-9, Nigi-Guerrini b. Barbieri-Belletti 7-5, 6-4. Il Ct Cerri si è imposto 2-1 sui campi del Tc Viserba: Lorenzo Cenci-Leonardo Manduchi 6-2, 6-4, Cieri-Gasponi b. Semprini-Patrignani 6-2, 6-1, Farina-Baccilieri Guglielmi b. Salvoni-Ricciardi 6-2, 6-1.

Ora la fase a tabellone ad eliminazione diretta, che scatta domenica (dalle 14.30) con questi match per le formazioni romagnole: Ct Cerri-Ct Castenaso, Tennis Villa Carpena-Cere, Polisportiva Pontelungo Bologna-Polisportiva Tennis Vallesavio.