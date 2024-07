Tennis, Torneo del Turista: primi risultati della maxi-rassegna di Cervia

Primi match in una grande classica del tennis romagnolo, il trofeo “Buffetti”, noto anche come il Torneo del Turista giunto alla 43esima edizione, organizzato come sempre alla grande dalla Polisportiva 2000 Cervia. Il torneo terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi coadiuvato dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro, tre i tabelloni in programma: il singolare maschile limitato ai 3.1 che vede al via 201 giocatori, il femminile aperto fino alle 2.5 con 69 iscritte ed il doppio Open (limitato ai 2.5) che vede 68 coppie al via. Nel maschile si parte con il primo tabellone, riservato ai 4°. 2° turno: Daniele Valentini (4.4)-Alberto Tagliavini (4.4) 6-3, 4-6, 10-6, Luca Casadei (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-0, 1-6, 10-3, Nicolò Rusticali (4.3)-Marcello Mazzolani (4.5) 6-3, 6-1, Massimo Tibaldi (4.3)-Enrico Lucido Orlati (4.5) 7-5, 6-0, Edoardo Baccini (4.4)-Richard Valentini (4.4) 6-2, 3-0 e ritiro, Stefano Marcheselli (4.4)-Alessio Spampinato (4.6) 6-2, 6-1, Federico Crisafulli (4.4)-Marco Fabbri (4.4) 5-7, 6-3, 10-7.

3° turno: Filippo Masetti (4.3)-Marco Sighinolfi (4.5) 7-6 (4), 5-7, 11-9, Lorenzo Ronchi (Nc)-Gianpaolo Magnani (4.3) 6-3, 6-7 (5), 10-6, Alessandro Falzoni (4.2)-Robi Gasperoni (4.4) 3-6, 7-6, 10-8, Paolo Pianesani (4.2)-Antonio Battaglia (4.5) 6-3, 6-1, Alberto Zattini (4.2)-Marco Valli (4.5) 6-1, 7-6 (4), Carlo Cochetto (4.2)-Patricio Friguglietti (4.3) 7-5 e ritiro, Giacomo Sgubbi (4.2)-Stefano Piani (4.3) 6-1, 6-1, Ivan Tappi (4.2)-Fabio Bonafè (4.3) 6-4, 1-6, 10-3, Giovanni Sgarbi (4.2)-Alessandro Forti (4.3) 6-3, 3-6, 11-9, Claudio Frontini (4.2)-Riccardo Silvi (4.4) 6-3, 6-1, Davide Bernabini (4.2)-Paolo Sabatini (4.2) 6-4, 6-2, Riccardo Ronconi (4.2)-Francesco Dal Borgo (4.2) 6-4, 6-3, Massimo Andreucci (4.3)-Francesco Grande (4.3) 6-2, 4-6, 11-9. Turno di qualificazione: Edoardo Belletti (4.2)-Gian Luca Biancoli (4.1, n.19) 6-7 (9), 6-1, 10-5.

Nell’Open femminile le big sono le 2.6 Sandy Mamini, Isabella Lazzerini, Orianna Ovarelli, Silvia Aletti, Alessia Ercolino, Mia Chiantella ed Agnese Stagni. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Elena Tarini, Margaret Tonelli, Elisabetta Dallari e Paola Vergata. 1° turno: Irene Fortunati (4.6)-Eleonora Garripoli (Nc) 3-6, 6-0, 10-5. 2° turno; Nataliya Bilan (4.5)-Elisa Gentili (4.6) 6-1, 6-2.

Sorteggiati anche i tabelloni del doppio maschile: in quello finale i big sono nell’ordine: Zannoni-Bottari, Mandrioli-Martignani, Giorgetti-Zanni, Bandini-Falconi, Guidi-Capacci, Rondoni-Giangrandi, Urgese-Valli ed Ercolani-Caporali. Si parte con la prima sezione di pre-qualificazioni con queste di serie, nell’ordine Paolo Pambianco-Giovanardi, Pietro Pambianco-Tocci, Ceccarelli-Naso, Carlotti-Lorenzi, Badalucco-Zani, Coffari-Valdinoci, Battistini-Argnani e Vai-Bolelli. 1° turno:

2° turno: Matteo e Roberto Nibbio b. Muratori-Bacchini 7-6 (5), 6-2, Badalucco-Zani (n.5) b. Belletti-Salami 6-3, 6-4, Leonardo e Sergio Venturi b. Berti-Sabatini 6-2, 6-3, Franchi-Antonini b. Ravera-Borghetti 6-4, 6-2, Mattia ed Alex Vincenzi b. Vincenzi-Sartoni 7-5 e ritiro.