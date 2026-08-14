Tennis, Torneo del Turista: Orlando, Benedetti, Baldinini e Piraccini in semifinale, Lanzoni-Amati la finale femminile

CERVIA. Entra nella fase clou il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”.
Nel maschile semifinali (oggi dalle 15.30) per ben tre portacolori del Ten Sport Center, Diego Orlando, Mattia Benedetti e Federico Baldinini, oltre a Simone Piraccini (Ct Cesena).
Quarti: Diego Orlando (2.6)-Luca Bartoli (2.5, n.1) 5-7, 6-1, 11-9, Simone Piraccini (2.7)-Mattia Muraccini (2.7) 6-0, 4-1 e ritiro, Mattia Benedetti (2.6)-Enea Vinetti (2.6, n.6) 6-3, 3-6, 10-8, Federico Baldinini (2.5, n.2)-Mattia Bandini (2.6, n.7) 6-4, 4-6, 10-4.
Nel singolare femminile conquistano la finale, in programma oggi alle 17.30, Emma Lanzoni, portacolori del Tc Faenza, ed Evelyn Amati (Tc Viserba).
Quarti: Evelyn Amati (2.6, n.4)-Silvia Sanna (2.6) 6-1, 6-0, Clara Sansoni (2.6)-Diana Rolli (2.5, n.3) 3-6, 6-0, 10-8, Sofia Regina (2.6)-Chiara Bartoli (2.5, n.1) 6-4, 6-4.
Semifinali: Amati-Regina 3-6, 6-3, 6-2, Lanzoni (2.6)-Sansoni 7-6 (6), 6-3.
Entra nel vivo il doppio maschile che si è allineato alle semifinali.
Quarti: Guidi-Pasi (n.1) b. Naso-Piraccini 7-6 (5), 6-2, Martignani-Mandrioli (n.4) b. Falconi-De Checchi 6-4, 6-1, Zanni-Bartoli (n.3) b. Benedetti-Orlando (n.6) 7-6 (5), 6-2, Schuett-Tocci (n.7) b. Vinetti-Baldinini (n.2) 7-6 (7), 3-6, 10-2.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.