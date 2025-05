Tennis, tornei giovanili al Ten Sport Center e Villanova

Avanza al Ten Sport Center il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Under 14 maschile, quarto turno: Mattia Franchini-Davide Bendandi (n.2) 6-2, 6-1, Pietro Gerani-Andrea Caminati (n.3) 6-1, 6-3, Luca Vespasiano-Tommaso Patrignani 6-1, 6-2, Pietro Reggiani (n.5)-Lorenzo Bentivoglio 6-2, 6-2, Nicolò Tudini-Alessandro Bonetti 6-2, 7-6. Under 14 femminile, primo turno: Giulia Falzoni-Sofia Mascarino 6-3, 6-2. Under 16 maschile, primo turno: Gabriele Iudica-Lorenzo Celli 6-2, 3-6, 10-7. E al Ten scatta domani il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile con 46 giocatori al via.

E domani comincia anche al Tc Villanova di Bagnacavallo il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile si parte con la prima sezione con teste di serie Lorenzo Cavessi, Lorenzo Aloisi, Pietro Nanetti e Gabriele Lasconi. Nel tabellone finale n.1 Francesco Camagni, n.2 Jacopo Mainardi, n.3 Alessandro Colle, n.4 Filippo Bellotto. Nel femminile n.1 Rebecca Chirivino, n.2 Alessia Rocchi, n.3 Giulia Scheda, n.4 Marta Montorsi.