Tennis, Tonucci, Canonico, Cartocci ai quarti a Cattolica

E’ ormai al rush finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Tabellone finale, 3° turno: Matteo Sabbatini (2.5, n.8)-Diego Cencini (2.8) 6-2, 6-1, Alessandro Califano (2.6)-Nicolò Silvestrini (2.8) 6-3, 6-1, Federico Baldinini (2.5)-Leone Spadoni (2.8) 7-6, 6-1, Francesco Cartocci (2.5, n.7)-Enea Sabatini (2.8) 6-2, 6-1, Federico Strocchi (2.6)-Leonardo Romano (3.1) 6-2, 6-3, Cosimo Banti (2.5)-Riccardo Donato Logrippo (2.7) 7-6, 6-1, Giovanni Femia (2.6)-Guido Mantelassi (2.8) 7-6, 7-5.
Ottavi: Daniel Tonucci (2.6)-Fabio Leonardi (2.4, n.1) 7-5, 6-4, Noah Canonico (2.4, n.4)-Davide Brunetti (2.6) 6-3, 6-3, Gianmarco Cartocci (2.5, n.5)-Alessio Balestrieri (2.7) 6-2, 6-2.
Nel femminile approdano agli ottavi la cattolichina Rachele Franchini e Maria Bianca Bovara (Tc Viserba). Terzo turno: Gioia Angeli (2.7)-Anna Foschini (3.2) 6-1, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Sara Santarelli (2.7) 6-2, 6-2, Lisa Pierini (2.8)-Matilde Morri (2.7) 6-2, 2-6, 10-8, Viola Amati (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 2-6, 7-5, 10-3, Maria Bianca Bovara (2.7)-Francesca Mora (3.1) 6-2, 6-3, Rachele Franchini (2.7)-Valentina Pasquinelli (2.8) 6-1, 6-2. Quarti di finale per Viola Amati (2.7).