Tennis, Tonti trionfa al Cerri

Al rush finale sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 16, maschile e femminile. Nel femminile successo di Virginia Arduini (Tc Riccione), testa di serie n.1, in finale su Bianca Fabbri (Ct Cerri) 6-2, 6-2. Nel maschile finale tra Michele Tonti (Tc Riccione) e Jacopo Andruccioli (Tc Viserba). Vittoria di Tonti nel match-clou 1-6, 6-2, 10-6. Semifinali: Michele Tonti (n.1)-Nicolò Bollini 6-1, 6-2, Jacopo Andruccioli (n.2)-Nicolò Della Chiara 7-5, 6-4.
Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Cerri, il torneo di 3° categoria maschile. Sezione intermedia, terzo turno: Luca Violini (4.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-2, 6-2, Andrea Tamburini (4.3)-Elia Galli (4.3) 6-1, 1-6, 10-2, Roberto Camarda (4.4)-Carlo Conti (Nc) 6-1, 6-0, Roberto Pirani (4.2)-Loris Volpinari (4.2) 6-2, 0-6, 10-6, Stelvio Dolcetti (4.3)-Enrico Signoretti (4.5) 6-4, 7-6, Simone Nicolini (4.4)-Ivan Guidi (4.4) 6-4, 7-5, Manuel Gentile (4.3)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 6-3, 6-2. Quarto turno: Alessio Simoncelli (4.1)-Fulvio Fracassi (4.3) 4-6, 6-0, 10-4, Tommaso Turchi (4.2)-Francesco Visino (4.4) 6-2, 6-0, Lorenzo Cenci (4.1)-Marco Balzani (4.1) 7-6, 6-3, Federico Magnani (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-4, 7-6.