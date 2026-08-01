Tennis, Tonti, Coppini, Tomassetti al 5° turno all’Up

Macina risultati sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro. Disco verde per Ernesto Stentella Liberati, Michele Tonti, Giacomo Coppini e Loris Tomassetti. Tabellone intermedio, quarto turno: Davide Bolzoni (3.1, n.3)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 7-6, 6-3, Ernesto Stentella Liberati (3.1, n.1)-Francesco Paolini (3.4) 6-3, 6-2, Michele Tonti (3.2, n.6)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 6-0, Giacomo Coppini (3.1, n.2)-Pietro Corbelli (3.3) 6-4, 6-4, Loris Tomassetti (3.1, n.4)-Alberto Levoni (3.2) 6-0, 6-1.