Tennis, Tonti, Carli, Manduchi negli ottavi al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Quinto turno: Alessandro Cavalieri (3.4)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-4, 7-6 (5), Tommaso Zanzini (3.2, n.9)-Matteo Casadei (3.4) 5-7, 6-0, 10-3, Tommaso Mazzanti (3.2)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-1, 6-1, Pietro Corbelli (3.4)-Edoardo Badaracco (3.2) 7-5, 6-4, Michele Tonti (3.2, n.11)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-2, 6-2, Valerio Carli (3.3)-Giovanni Fabiani (3.4) 5-7, 7-6 (6), 10-5, Alessandro Manduchi (3.2, n.10)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-4, 6-2, Francesco Paolini (3.4)-Luca Blatti (3.3) 3-6, 6-1, 11-9.