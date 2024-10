Sabato e domenica sui campi del Tc Imola è andato in scena il 5° Torneo Rodeo maschile riservato ai giocatori di 3° e 4° categoria. Sono stati 40 i giocatori al via, In finale vittoria di Filippo Tommesani, nazionale sammarinese di Coppa Davis, per 5-3, 4-0 su Samuele Giacomazzi,. Semifinali: Filippo Tommesani (3.1, n.4)-Mattia Occhiali (3.1, n.1) 4-1, 4-1, Samuele Giacomazzi (3.1, n.2)-Tommaso Servadei (3.1, n.3) 4-1, 0-4, 7-5.