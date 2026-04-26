Tennis: Tommaso Servadei, Filippo Pracucci e Giulia Bancale trionfano al Paradiso Cesenatico

CESENATICO. Al gran finale il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.

Nel maschile match-clou tra Andrea Monti (Ct Cesena) e Tommaso Servadei (Russi Sporting Club). Successo e titolo per Servadei che si è imposto per 6-3, 2-6, 10-6.

Quarti: Andrea Monti (3.1, n.11)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.3) 6-3, 6-0, Felix Legnani (3.1, n.2)-Enea Carlotti (3.1, n.7) 6-0, 3-6, 10-3, Tommaso Servadei (3.1, n.8)-Luca Lorenzi (3.1, n.1) 6-3, 6-0, Francesco Muratori (3.1, n.4)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-1, 6-1. Semifinali: Monti-Legnani 6-1, 7-5, Servadei-Muratori 6-3, 6-0.

Nella finale del tabellone di 4° successo di Filippo Pracucci (4.1, n.1) su Nicholas Forlivesi (4.2) per 6-0, 6-2.

Nel femminile si è imposta Giulia Bancale (Tc Ippodromo) in finale su Sara Guermandi (Nettuno Tc Bologna) per 6-1, 7-5.

Quarti: Martina Orsini (3.3)-Diletta Sabbioni (3.1, n.1) 5-7, 6-3, 10-6, Giulia Bancale (3.1)-Patricia Brezoi Moldovan (3.1, n.4) 2-6, 7-6 (7), 10-6, Angelica Bonetti (3.1, n.3)-Federica Matteucci (3.1) 6-4, 6-2. In semifinale anche Sara Guermandi (3.2). Semifinali: Bancale-Orsini 6-0, 6-1, Guermandi-Bonetti 5-7, 6-3, 10-6.

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Marco Fucci.