Tennis, Tommaso Deserti vince il torneo Rodeo di 4° categoria a Imola

Sabato e domenica è andato in scena al Circolo Tennis Campanella di Imola il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono stati 36 i giocatori al via. Ha vinto il torneo Tommaso Deserti. Il giocatore Nc del Ct Casatorre ha battuto in semifinale il 4.1 Elia Michelangelo Cicognani (n.3) per 4-1, 4-0 ed in finale il 4.2 Giuseppe Argese (Tc Poggese) per 4-3, 4-2. Nell’altra semifinale successo di Giuseppe Argese sul 4.3 Pietro Cantini per 4-1, 4-0.

Il giudice di gara è stato Erik Silloni, direttore di gara Matteo Costanzi.